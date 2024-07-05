Посол США в Венгрии: Орбан – не миротворец, так как не заставляет Путина вывести войска
Посол США в Венгрии Дэвид Прессман заявил, что венгерский премьер Виктор Орбан не может называться "миротворцем", поскольку не призывает российского диктатора Владимира Путина вывести войска из Украины. Об этом он сообщил в Х.
Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram
"Пока Орбан не будет настаивать на том, чтобы Путин прекратил свою жестокую войну на условиях, уважающих суверенитет и территориальную целостность Украины, он не миротворец", – написал Прессман.
Дипломат напомнил в этом контексте свою предварительную реакцию по поводу встречи Орбана и Путина в Китае 17 октября 2023 года. Тогда Прессман заявил, что "венгерский лидер решил встать на сторону человека, чьи силы несут ответственность за преступления против человечности в Украине, и является единственным среди наших членов Альянса".
- 2 июля 2024 года Орбан приезжал в Киев. На встрече с президентом Владимиром Зеленским он заявил, что уважает украинскую Формулу мира, но считает ее слишком долгой в реализации. Премьер предложил другой вариант: прекратить огонь для дальнейших переговоров.
- После этого он отправился в Москву, где встретился с Путиным.
- В украинском МИД заявили, что Венгрия не согласовывала и не координировала с Украиной поездку Орбана в Москву.
Читайте также: Нардеп Мережко: Визит Орбана в Москву может лишить Венгрию председательства в Совете Евросоюза