Посол США в Угорщині: Орбан – не миротворець, бо не змушує Путіна вивести війська з України

"Йдеться не про "мир", а про вигоду, і це величезна шкода для угорців і відносин Угорщини з її союзниками", – заявив Прессман про дії Орбана

Віктор Орбан та Володимир Путін (Фото: Девід Прессман / Х)

Посол США в Угорщині Девід Прессман заявив, що угорський прем'єр Віктор Орбан не може називатися "миротворцем", оскільки не закликає російського диктатора Володимира Путіна вивести війська з України. Про це він повідомив у Х.

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"Поки Орбан не наполягатиме на тому, щоб Путін припинив свою жорстоку війну на умовах, які поважають суверенітет і територіальну цілісність України, він не є миротворцем", – написав Прессман.

Дипломат нагадав у цьому контексті свою попередню реакцію щодо зустрічі Орбана та Путіна у Китаї 17 жовтня 2023 року. Тоді Прессман заявив, що "угорський лідер вирішив стати на бік людини, чиї сили несуть відповідальність за злочини проти людяності в Україні, і є єдиним серед наших членів Альянсу".

2 липня 2024 року Орбан приїздив до Києва. На зустрічі з президентом Володимиром Зеленським він заявив, що поважає українську Формулу миру, але вважає її занадто довгою в реалізації. Прем'єр запропонував інший варіант: припинити вогонь для подальших переговорів.

Після цього він вирушив у Москву, де зустрівся з Путіним.

В українському МЗС заявили, що Угорщина не погоджувала та не координувала з Україною поїздку Орбана до Москви.

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