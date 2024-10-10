Как будет работать кредит на €35 млрд, за который заплатит Россия – схема от ЕС
Евросоюз будет возвращать €35 млрд кредита для Украины из замороженных активов центробанка РФ. Об этом в комментарии к материалу LIGA.net говорит кандидат экономических наук, эксперт Украинского центра европейской политики Александра Булана.
Большинство из €300 млрд замороженных российских активов сейчас лежат на счетах в Евросоюзе, а точнее – в Бельгии, поэтому львиную долю займа дает именно ЕС, говорит Булана. Другие страны G7 – Великобритания, США, Япония, Канада – также присоединятся впоследствии с двусторонними соглашениями. Общая сумма может быть около €45 млрд.
"ЕС даст Украине €35 млрд, а возвращать тело кредита и проценты будут с доходов от замороженных активов РФ", – объясняет эксперт.
Средства будут направлены в украинский бюджет – на программы по поддержке и восстановлению, чтобы высвободить украинские ресурсы на военные нужды. Цель схемы состоит в том, чтобы помощь не могла блокировать Венгрия, которая шантажирует этим ЕС каждые полгода.
По плану ЕС, проценты, полученные от активов РФ, используют для постепенного погашения суммы кредита, которую каждый союзник даст Украине. Если эти доходы больше не будут доступны, западные союзники должны заплатить свои средства, говорит эксперт.
- 9 октября Совет Европейского Союза одобрил пакет финансового займа Украине на сумму до €35 млрд, что является частью обязательств блока по выполнению соответствующего решения G7 по замороженным российским активам. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.
- Венгрия задержит принятие Евросоюзом ключевого решения, необходимого для выделения Украине денег по механизму, согласованному Большой семеркой.