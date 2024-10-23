США предоставят Украине около $20 млрд дополнительной помощи
Соединенные Штаты согласовали предоставление Украине дополнительной помощи в размере $20 млрд. Об этом сообщили президент Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль.
По словам Шмыгаля, это часть совместного пакета поддержки от стран G7 и Европейского Союза на общую сумму $50 млрд. Средства будут привлечены благодаря использованию доходов от замороженных российских активов.
Премьер подчеркнул, что на этой неделе аналогичные решения приняли также ЕС и Великобритания.
Шмыгаль добавил, что деньги от партнеров пойдут на важнейшие финансовые потребности Украины в 2025 году.
Зеленский в вечернем видеообращении подтвердил, что США приняли решение предоставить Украине $20 млрд.
"Это средства, обеспеченные замороженными российскими активами. Часть решения G7 о $50 млрд для Украины – для нашей защиты, нашей устойчивости. Это то, что действительно поддержит нас. И важно реализовать это уже в этом году", – подчеркнул президент.
- 9 октября Совет ЕС одобрил пакет финансового займа Украине на сумму до 35 млрд евро, что является частью обязательств блока по выполнению соответствующего решения G7 по замороженным российским активам.
- Венгрия задержит принятие Евросоюзом ключевого решения, необходимого для выделения Украине денег по механизму, согласованному G7.