США выделили Украине $20 млрд кредита, который погасят за счет замороженных активов РФ
США объявили о выделении Украине кредита $20 млрд, сказано на сайте Минфина. Погашен он будет за счет средств, полученных от замороженных российских активов.
Кредит был выделен в рамках инициативы стран "Большой семерки" (G7) по предоставлению кредита для ускорения поступления доходов (ERA) на сумму $50 млрд. США выполнили свою часть обязательств.
В Минфине отметили, что это поможет "обеспечить Украине ресурсы", укрепить позиции на фронте и достичь справедливого мира.
"Прямо сейчас Путин вовлекает нашу коалицию в состязание воли, рассчитывая на то, что мы устанем и в конечном итоге отступим. Но посредством творческой политики и единства G7 мы посылаем недвусмысленный сигнал решимости, заставляя Россию все больше нести расходы на ее незаконную войну", – сказала министр финансов Джанет Йеллен.
Средства были переведены в Фонд содействия ресурсам для инвестирования в укрепление финансового посредничества Украины (FORTIS Ukraine FIF) Всемирного банка. Через него они и будут предоставлены Украине.
Предоставление помощи было согласовано США 23 октября 2024 года.
- В октябре страны G7 согласились предоставить Украине кредит в $50 млрд из замороженных российских активов.
- Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявляла, что только ЕС может выделить до 35 млрд евро, если США не смогут выделить свою долю.
- 18 октября венгерский премьер Орбан не разрешил скорректировать режим европейских санкций против России, это решение нужно для увеличения доли США в новом пакете финансовой помощи Украине на $50 млрд, согласованной лидерами Большой семерки летом.
- 5 декабря Зеленский подписал указ о том, что Украина вернет кредит в $50 млрд только после репараций от России.