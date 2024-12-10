США выделили Украине $20 млрд кредита, который погасят за счет замороженных активов РФ

Кредит выделен в рамках инициативы G7 для ускорения поступления доходов (ERA) на сумму $50 млрд

Флаг США (Фото: Depositphoto)

США объявили о выделении Украине кредита $20 млрд, сказано на сайте Минфина. Погашен он будет за счет средств, полученных от замороженных российских активов.

Кредит был выделен в рамках инициативы стран "Большой семерки" (G7) по предоставлению кредита для ускорения поступления доходов (ERA) на сумму $50 млрд. США выполнили свою часть обязательств.

В Минфине отметили, что это поможет "обеспечить Украине ресурсы", укрепить позиции на фронте и достичь справедливого мира.

"Прямо сейчас Путин вовлекает нашу коалицию в состязание воли, рассчитывая на то, что мы устанем и в конечном итоге отступим. Но посредством творческой политики и единства G7 мы посылаем недвусмысленный сигнал решимости, заставляя Россию все больше нести расходы на ее незаконную войну", – сказала министр финансов Джанет Йеллен.

Средства были переведены в Фонд содействия ресурсам для инвестирования в укрепление финансового посредничества Украины (FORTIS Ukraine FIF) Всемирного банка. Через него они и будут предоставлены Украине.

Предоставление помощи было согласовано США 23 октября 2024 года.