В Канаде отреагировали на заявление Трампа о 51-м штате: "Несмешная шутка"

Канадский депутат заявила, что с Трампом нужно быть осторожнее

Элизабет Мей (Фото: x.com / ElizabethMay)

Лидер канадской Партии зеленых Элизабет Мэй назвала заявление новоизбранного президента США Дональда Трампа о Канаде как 51-м американском штате "несмешной шуткой". Об этом сообщает The Hill.

"Я должна сказать, что если эта история с 51-м штатом была шуткой, то она несмешная. И я обнаружила, что обсуждение этой темы в социальных сетях заставляет меня все больше нервничать", – сказала Мэй.

Депутат призвала к единству всех партий в Канаде, чтобы защитить репутацию страны на мировой арене. По ее мнению, канадцы должны быть "очень осторожны" с новоизбранным президентом США.

Мэй также отметила, что лидеры оппозиционных партий и все элементы политического правящего круга страны должны объединиться, чтобы убедиться в том, что не будет создано никаких "трещин", которые позволили бы говорить о Канаде "то, что не соответствует действительности".

3 декабря Дональд Трамп предложил премьер-министру Канады Джастину Трюдо, чтобы его страна стала 51-м штатом Америки, а сам Трюдо — ее губернатором, если тот не может решить проблемы с мигрантами и торговлей.

12 декабря в Канаде заявили, что могут прекратить поставки электроэнергии в США из-за пошлин Трампа.