В Канаде отреагировали на заявление Трампа о 51-м штате: "Несмешная шутка"
Элизабет Мей (Фото: x.com / ElizabethMay)

Лидер канадской Партии зеленых Элизабет Мэй назвала заявление новоизбранного президента США Дональда Трампа о Канаде как 51-м американском штате "несмешной шуткой". Об этом сообщает The Hill.

"Я должна сказать, что если эта история с 51-м штатом была шуткой, то она несмешная. И я обнаружила, что обсуждение этой темы в социальных сетях заставляет меня все больше нервничать", – сказала Мэй.

Депутат призвала к единству всех партий в Канаде, чтобы защитить репутацию страны на мировой арене. По ее мнению, канадцы должны быть "очень осторожны" с новоизбранным президентом США. 

Мэй также отметила, что лидеры оппозиционных партий и все элементы политического правящего круга страны должны объединиться, чтобы убедиться в том, что не будет создано никаких "трещин", которые позволили бы говорить о Канаде "то, что не соответствует действительности". 

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