Премьер Гренландии ответил Трампу: Мы не продаемся
Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде в ответ на слова новоизбранного президента США Дональда Трампа заявил, что остров не продается. Об этом сообщает Reuters.
"Гренландия наша. Мы не продаемся и никогда не будем продаваться. Мы не должны проиграть нашу долгую борьбу за свободу", – заявил Эгеде в письменном комментарии.
Отмечается, что министерство иностранных дел Дании и канцелярия премьер-министра не прокомментировали заявление Трампа.
В то же время член парламента Гренландии из оппозиционной Консервативной партии Расмус Ярлов заявил, что правительство Дании должно четко заявить, что контроль над островом не обсуждается и не может обсуждаться.
"Гренландия — датская. Так было с 1380 года. Это признано и неоспоримо международным сообществом, в том числе США. Совершенно неприемлемо, чтобы так называемый союзник угрожал взять под контроль нашу территорию. Это несовместимо с союзничеством", – написал Ярлов в соцсети.
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