WP: У команді Трампа пояснили його заяви про Канаду, Гренландію та Панаму
У команді новообраного президента США Дональда Трампа заявили, що його недавні висловлювання про Гренландію та Канаду – частина ширшої стратегії. Про це повідомила прессекретарка перехідного періоду Трампа Анна Келлі, повідомляє The Washington Post.
"Світові лідери збираються за столом переговорів, тому що президент Трамп уже виконує свою обіцянку "Зробити Америку знову сильною". Коли він офіційно обійме посаду, іноземні держави двічі подумають, перш ніж обкрадати нашу країну. Америку знову поважатимуть, і весь світ стане безпечнішим", – заявила вона.
Келлі додала, що коментарі Трампа про Канаду, Мексику, Гренландію та Панаму пов'язані воєдино всеосяжною місією протидії Росії та Китаю.
За словами неназваного чиновника, ці заяви не просто недбалість, у них є "цілісна сполучна нитка". Трамп знає, за які важелі потрібно тягнути та які є обмеження. І зараз він перебуває у положенні влади, щоб використати ці важелі, зазначив співрозмовник.
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