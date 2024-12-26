Трамп "привітав" з Різдвом Панамський канал, Гренландію і "губернатора" Канади Трюдо
Обраний президент США Дональд Трамп у різдвяному "привітанні" знову згадав про Панамський канал і Гренландію, щодо територій яких раніше висловлював претензії, а також знову назвав Канаду "51 штатом Америки". Заяву він опублікував у Truth Social.
"Щасливого Різдва всім, зокрема прекрасним солдатам Китаю, які з любов’ю, але поза законом керують Панамським каналом, де ми втратили 38 000 людей під час його будівництва 110 років тому", – йдеться у дописі.
Трамп звернувся і до прем'єра Канади Джастіна Трюдо, якого назвав "губернатором". За словами обраного президента США, податки для громадян цієї країни "занадто високі", але "якби Канада стала нашим 51-м штатом, їхні податки було б скорочено більш ніж на 60%".
Республіканець не забув також про "народ Гренландії, який потрібен Сполученим Штатам для цілей національної безпеки і який хоче, щоб США були там".
"І ми будемо", – запевнив Трамп.
- 3 грудня 2024 року Fox News повідомив, що Трамп запропонував Канаді стати 51-м штатом США. У Канаді відповіли, що це кумедний жарт.
- 22 грудня Дональд Трамп пригрозив повернути Панамський канал у США через "завищені збори".
- 23 грудня Трамп заявив, що США мають встановити контроль над Гренландією.