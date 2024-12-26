Трамп "привітав" з Різдвом Панамський канал, Гренландію і "губернатора" Канади Трюдо

Раніше обраний президент США висловлював територіальні претензії до Панамського каналу та Гренландії, а Канаді пропонував бути 51 штатом

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/Allison Robert)

Обраний президент США Дональд Трамп у різдвяному "привітанні" знову згадав про Панамський канал і Гренландію, щодо територій яких раніше висловлював претензії, а також знову назвав Канаду "51 штатом Америки". Заяву він опублікував у Truth Social.

"Щасливого Різдва всім, зокрема прекрасним солдатам Китаю, які з любов’ю, але поза законом керують Панамським каналом, де ми втратили 38 000 людей під час його будівництва 110 років тому", – йдеться у дописі.

Трамп звернувся і до прем'єра Канади Джастіна Трюдо, якого назвав "губернатором". За словами обраного президента США, податки для громадян цієї країни "занадто високі", але "якби Канада стала нашим 51-м штатом, їхні податки було б скорочено більш ніж на 60%".

Республіканець не забув також про "народ Гренландії, який потрібен Сполученим Штатам для цілей національної безпеки і який хоче, щоб США були там".

"І ми будемо", – запевнив Трамп.