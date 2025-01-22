Панама звернулася в ООН через заяву Трампа про повернення каналу під контроль США

Панамський канал (Фото: Bienvenido Velasco/EPA)

Панама надіслала Організації об’єднаних націй листа із попередженням про заяву президента Сполучних Штатів Дональда Трампа під час інавгураційної промови щодо повернення Панамського каналу під контроль США. Про це повідомило агентство Reuters, журналісти якого ознайомилися з відповідним листом.

Посол Панами в ООН Елой Альфаро де Альба зазначив, що відповідно до основоположного Статуту ООН країни "у своїх міжнародних відносинах повинні утримуватися від загрози силою або її застосування проти територіальної цілісності або політичної незалежності будь-якої держави".

Лист був адресований генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррешу та розповсюджений серед 15 членів Ради безпеки.

Повторюючи свою погрозу відновити американський контроль над каналом, Трамп 20 січня звинуватив Панаму в порушенні угоди та переданні його в експлуатацію Китаю. Панамський уряд ці слова рішуче заперечив.

"Ми не віддали це Китаю. Ми віддали це Панамі, і ми забираємо це назад", – сказав Трамп лише через кілька хвилин після того, як склав присягу на другий чотирирічний термін.

Альфаро де Альба також поділився словами президента Панами Хосе Рауля Муліно, який відкинув висловлювання Трампа.

"Діалог – це завжди спосіб прояснити згадані моменти, не підриваючи наше право, повний суверенітет і право власності на наш канал", – сказав Муліно.

США здебільшого побудували Панамський канал і керували територією навколо нього протягом десятиліть. Однак у 1977 році США і Панама підписали дві угоди, які проклали шлях до повернення каналу під повний контроль Панами. США передали канал Панамі у 1999 році після періоду спільного управління.

ДОВІДКА. Панамський канал – це водний шлях, який з'єднує Атлантичний і Тихий океани і є одним з найважливіших судноплавних шляхів для світової торгівлі. США взяли на себе будівництво каналу на початку XX століття і контролювали його до кінця 1999 року. Канал надзвичайно важливий для економіки Панами (3,1% ВВП) і глобальної торгівлі (2,5%). Це важливий маршрут постачання LNG зі США, найбільшого експортера у світі, до країн Північної Азії, таких як Японія, Південна Корея чи Китай.