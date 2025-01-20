"Золотий вік Америки починається зараз". Трамп виступає з промовою у Капітолії – трансляція
Дональд Трамп (Фото: ЕРА / Chip Somodevilla)

47-й президент США Дональд Трамп, склавши присягу, виступає з промовою у Капітолії. 

"Золотий вік Америки починається зараз. Відсьогодні ми почнемо розцвітати, і нас знову поважатимуть у всьому світі. Усі країни нам заздритимуть. Протягом усієї своєї каденції я ставитиму Америку на перше місце", – сказав він.

Своїм пріоритетом Трамп назвав будівництво нації, яка буде "гордою, успішною і вільною". 

Він також пообіцяв "знову врівноважити терези правосуддя", припинивши "перетворення на зброю" Міністерства юстиції та уряду.

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