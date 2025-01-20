"Золотий вік Америки починається зараз". Трамп виступає з промовою у Капітолії – трансляція
47-й президент США Дональд Трамп, склавши присягу, виступає з промовою у Капітолії.
"Золотий вік Америки починається зараз. Відсьогодні ми почнемо розцвітати, і нас знову поважатимуть у всьому світі. Усі країни нам заздритимуть. Протягом усієї своєї каденції я ставитиму Америку на перше місце", – сказав він.
Своїм пріоритетом Трамп назвав будівництво нації, яка буде "гордою, успішною і вільною".
Він також пообіцяв "знову врівноважити терези правосуддя", припинивши "перетворення на зброю" Міністерства юстиції та уряду.
- 20 січня 2025 року Трамп офіційно склав присягу та став 47-м президентом США. Церемонія інавгурації відбулася у Капітолії.
Перед цим присягу склав вже чинний віцепрезидент США Джей Ді Венс.