"Золотий вік Америки починається зараз". Трамп виступає з промовою у Капітолії – трансляція

Своїм пріоритетом Трамп назвав будівництво нації, яка буде "гордою, успішною і вільною"

Дональд Трамп (Фото: ЕРА / Chip Somodevilla)

47-й президент США Дональд Трамп, склавши присягу, виступає з промовою у Капітолії.

"Золотий вік Америки починається зараз. Відсьогодні ми почнемо розцвітати, і нас знову поважатимуть у всьому світі. Усі країни нам заздритимуть. Протягом усієї своєї каденції я ставитиму Америку на перше місце", – сказав він.

Своїм пріоритетом Трамп назвав будівництво нації, яка буде "гордою, успішною і вільною".

Він також пообіцяв "знову врівноважити терези правосуддя", припинивши "перетворення на зброю" Міністерства юстиції та уряду.

20 січня 2025 року Трамп офіційно склав присягу та став 47-м президентом США. Церемонія інавгурації відбулася у Капітолії.

Перед цим присягу склав вже чинний віцепрезидент США Джей Ді Венс.