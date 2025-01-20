"Золотой век Америки начинается сейчас". Трамп выступает с речью в Капитолии – трансляция
47-й президент США Дональд Трамп, приняв присягу, выступает с речью в Капитолии.
"Золотой век Америки начинается сейчас. С сегодняшнего дня мы начнем расцветать, и нас снова будут уважать во всем мире. Все страны нам будут завидовать. В течение всей своей каденции я буду ставить Америку на первое место", – сказал он.
Своим приоритетом Трамп назвал строительство нации, которая будет "гордой, преуспевающей и свободной".
Он также пообещал "опять уравновесить весы правосудия", прекратив "превращение в оружие" Министерства юстиции и правительства.
- 20 января 2025 года Трамп официально принял присягу и стал 47-м президентом США. Церемония инаугурации прошла в Капитолии.
Перед этим присягу принял уже действующий вице-президент США Джей Ди Вэнс.