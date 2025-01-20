"Золотой век Америки начинается сейчас". Трамп выступает с речью в Капитолии – трансляция

Своим приоритетом Трамп назвал строительство нации, которая будет "гордой, преуспевающей и свободной"

Дональд Трамп (Фото: ЕРА / Chip Somodevilla)

47-й президент США Дональд Трамп, приняв присягу, выступает с речью в Капитолии.

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"Золотой век Америки начинается сейчас. С сегодняшнего дня мы начнем расцветать, и нас снова будут уважать во всем мире. Все страны нам будут завидовать. В течение всей своей каденции я буду ставить Америку на первое место", – сказал он.

Своим приоритетом Трамп назвал строительство нации, которая будет "гордой, преуспевающей и свободной".

Он также пообещал "опять уравновесить весы правосудия", прекратив "превращение в оружие" Министерства юстиции и правительства.

20 января 2025 года Трамп официально принял присягу и стал 47-м президентом США. Церемония инаугурации прошла в Капитолии.

Перед этим присягу принял уже действующий вице-президент США Джей Ди Вэнс.