"Золотой век Америки начинается сейчас". Трамп выступает с речью в Капитолии – трансляция
Дональд Трамп (Фото: ЕРА / Chip Somodevilla)

47-й президент США Дональд Трамп, приняв присягу, выступает с речью в Капитолии.

"Золотой век Америки начинается сейчас. С сегодняшнего дня мы начнем расцветать, и нас снова будут уважать во всем мире. Все страны нам будут завидовать. В течение всей своей каденции я буду ставить Америку на первое место", – сказал он.

Своим приоритетом Трамп назвал строительство нации, которая будет "гордой, преуспевающей и свободной".

Он также пообещал "опять уравновесить весы правосудия", прекратив "превращение в оружие" Министерства юстиции и правительства.

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