WP: Трамп готується спрямувати на південний кордон 10 000 військових

Кордон (Фото: Luis Torres / EPA)

Президент США Дональд Трамп готується спрямувати близько 10 000 військових до південного кордону, де вони підтримуватимуть агентів прикордонного патруля відповідно до нових наказів. Про це повідомила газета The Washington Post із посиланням на документ Прикордонно-митної служби США.

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В указі йдеться про блокування в'їзду мігрантів на тій підставі, що вони проїжджали через країни, де поширені інфекційні захворювання, без посилання на будь-яку конкретну загрозу здоров'ю.

Пентагон відправить щонайменше 1500 додаткових військовослужбовців до південного кордону, що може стати першою з кількох хвиль розгортання, заявив виконувач обов’язків міністра оборони США Роберт Салезес. Ці сили підтримають близько 2500 осіб, які вже були там.

Інші військовослужбовці пілотуватимуть військові літаки, щоб допомогти Міністерству національної безпеки депортувати мігрантів, які вже перебувають під вартою, додав Салезес.

"Це лише початок", – сказав він у заяві в середу ввечері.

WP нагадала, що під час пандемії коронавірусу адміністрація Трампа використала закон про охорону здоров’я, щоб закрити доступ шукачам притулку на кордонах США. Цього разу офіційні особи Білого дому не назвали конкретну хворобу, натомість звернувшись до екстрених органів з аргументом, що мігранти можуть бути носіями різних захворювань.

Окремим розпорядженням Трамп оголосив надзвичайний стан на південному кордоні та доручив Пентагону підтримати Прикордонно-митну службу США, відправивши туди війська, безпілотні літальні апарати й інші ресурси та одночасно відновивши будівництво прикордонної стіни.

20 січня під час інавгурації Трамп пообіцяв встановити режим надзвичайної ситуації на південному кордоні США.

21 січня американський президент підписав указ, який передбачає перегляд процедури надання громадянства дітям, народженим на території країни.