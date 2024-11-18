Депортация нелегалов с участием военных: Трамп может объявить в США чрезвычайное положение

Будущий 47-й президент США подтвердил такие предположения в сети

Дональд Трамп (Фото: ЕРА)

Будущая администрация избранного президента США Дональда Трампа рассматривает введение "национального плана чрезвычайного положения" в США с использованием военных для реализации программ массовой депортации, сообщил консервативный комментатор Том Фиттон в Truth Social.

"Хорошие новости: новая администрация Дональда Трампа готова объявить чрезвычайное положение и использовать военные средства, чтобы остановить "вторжение Байдена" с помощью программы массовой депортации", – говорится в сообщении Фиттона.

Трамп сделал репост и написал: "Правда".

Скриншот сообщения с Truth Social

Ранее избранный американский лидер объявил, что номинирует Стивена Миллера заместителем руководителя Аппарата Белого дома по политическим вопросам.

Миллер – основной разработчик плана массовой депортации нелегальных мигрантов. Он неоднократно заявлял, что следующая администрация Трампа будет стремиться увеличить количество депортаций до более чем миллиона человек в год.