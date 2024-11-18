Депортація нелегалів за участю військових: Трамп може оголосити у США надзвичайний стан
Майбутня адміністрація обраного президента США Дональда Трампа розглядає запровадження "національного плану надзвичайного стану" у США з використанням військових для реалізації програм масової депортації, повідомив консервативний політичний коментатор Том Фіттон у Truth Social.
"Хороші новини: нова адміністрація Дональда Трампа готова оголосити надзвичайний стан і використовуватиме військові засоби, щоб зупинити "вторгнення Байдена" за допомогою програми масової депортації", – йдеться у дописі Фіттона.
Трамп зробив репост та написав: "Правда".
Раніше обраний американський лідер оголосив, що номінує Стівена Міллера заступником керівника Апарату Білого дому з політичних питань.
Міллер є головним розробником плану масової депортації нелегальних мігрантів. Він неодноразово заявляв, що наступна адміністрація Трампа прагнутиме збільшити кількість депортацій до понад мільйона осіб на рік.
- 16 листопада стало відомо, що радником Трампа з питань російсько-української війни хоче стати Борис Епштейн. Він не має досвіду у політиці, але має родичів як у Росії, так і в Україні.