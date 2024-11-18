Депортація нелегалів за участю військових: Трамп може оголосити у США надзвичайний стан

Майбутній 47-й президент США підтвердив такі припущенні у мережі

Дональд Трамп (Фото: ЕРА)

Майбутня адміністрація обраного президента США Дональда Трампа розглядає запровадження "національного плану надзвичайного стану" у США з використанням військових для реалізації програм масової депортації, повідомив консервативний політичний коментатор Том Фіттон у Truth Social.

"Хороші новини: нова адміністрація Дональда Трампа готова оголосити надзвичайний стан і використовуватиме військові засоби, щоб зупинити "вторгнення Байдена" за допомогою програми масової депортації", – йдеться у дописі Фіттона.

Трамп зробив репост та написав: "Правда".

Скриншот допису з Truth Social

Раніше обраний американський лідер оголосив, що номінує Стівена Міллера заступником керівника Апарату Білого дому з політичних питань.

Міллер є головним розробником плану масової депортації нелегальних мігрантів. Він неодноразово заявляв, що наступна адміністрація Трампа прагнутиме збільшити кількість депортацій до понад мільйона осіб на рік.