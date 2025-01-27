Администрация Трампа приказала задерживать до 1500 нелегалов ежедневно – WP
Лагерь мигрантов на границе с США (Фото: ЕРА/CAROLINE BREHMAN)

Чиновники Службы иммиграции и таможенного контроля США (ICE) получили от администрации Дональда Трампа указание значительно увеличить количество задержаний нелегальных мигрантов – с нескольких сотен в день до минимум 1200-1500 человек. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на четырех собеседников, ознакомленных с ситуацией.

По словам источников, Трамп остался недоволен результатами своей кампании по массовым депортациям. Отмечается, что новые правила по задержанию мигрантов объявили во время совещания с высшим руководством ICE 25 января.

Представителям агентства сказали, что каждый региональный офис должен производить 75 арестов в день, и руководителей будут якобы привлечены к ответственности, если они не выполнят план.

По мнению журналистов, из-за таких приказов растет вероятность того, что офицеры ICE будут задерживать людей более хаотично и их обвинят в нарушении прав человека.

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