Правительство Колумбии согласилось со всеми условиями Трампа насчет нелегалов – Белый дом

Колумбия сообщает, что отправляет президентский самолет, чтобы достойно встретить своих граждан

Прездент Колумбии Густаво Петро (Фото: ЕРА)

Колумбийское правительство согласилось со всеми условиями президента США Дональда Трампа, в том числе принимать депортационные рейсы из Штатов с нелегальными мигрантами. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Она уточнила, что объявленные Трампом санкции и пошлины не вступят в силу, если Богота продолжит принятие рейсов.

В то же время Ливитт отметила, что визовые санкции в отношении колумбийских чиновников сохранятся, пока не приземлится первый самолет с высланными мигрантами.

На этих условиях будет происходить и усиленный таможенный досмотр колумбийских товаров, поставляемых в США.

В офисе президента Колумбии Густаво Петр сообщили, что подготовили президентский самолет "для достойного возвращения сограждан".

26 января Трамп заявил, что Штаты введут санкции против Колумбии в связи с тем, что она отказалась принять военно-транспортные самолеты, на борту которых были депортированы из США колумбийские граждане.

Он приказал своей администрации немедленно принять "срочные и решительные ответные меры". В частности, он распорядился, чтобы Вашингтон ввел пошлины в размере 25% на все ввезенные из Колумбии товары. Через неделю пошлины должны были поднять до 50%.

21 января 2025 года Трамп ограничил автоматическое гражданство США для детей нелегалов и "визовых туристов". Уже 23 января суд временно заблокировал этот указ, но Трамп заявил о подаче апелляции.

24 января пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт опубликовала первые кадры депортации нелегалов из США.

Читайте также: Трамп назвал "жестокой ненавистницей" епископа, которая призвала к милосердию в отношении мигрантов