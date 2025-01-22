Трамп назвал "жестокой ненавистницей" епископа, которая призвала к милосердию к мигрантам

Трамп заявил, что из-за нелегалов в США "волна преступности" и потребовал извинений от церкви

Марианна Бадде (Фото: ЕРА)

Президент США Дональд Трамп раскритиковал епископа Марианну Бадде, которая призвала на проповеди проявлять милосердие к иммигрантам и представителям сексуальных меньшинств. Об этом сообщает Politiko.

Во время инаугурационной молитвы в Вашингтонском национальном соборе преподобная Марианна Бадде прочла проповедь. В ней она призвала нового американского лидера быть милосердным к представителям ЛГБТК+ сообщества и тем, кто "опасается за свою жизнь".

"Во имя нашего Бога я прошу вас проявить милосердие к людям в нашей стране, которые сейчас напуганы. [Многие] мигранты не являются преступниками. Они платят налоги и являются хорошими соседями", – сказал Бадде.

22 января президент США в социальной сети Truth Social ответил на это. Он назвал Бадде "радикальной левой, жесткой ненавистницей Трампа" заявил, что она "не очень хороша в своей работе" и потребовал извинений от нее и церкви.

"Она ввела свою церковь в мир политики весьма неблагодарным образом. Она была отвратительна в тоне, не убедительна и не умна. Если не считать ее неуместных заявлений, служба была очень скучной и неинтересной", – сказал он.

Также Трамп в противовес ее словам привел в пример нелегальных мигрантов, которые совершили убийства в США, многие были депортированы из психбольниц и тюрем. По его словам, в США происходит "гигантская волна преступности".