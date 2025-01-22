WSJ: Трамп поручил Келлогу закончить войну за 100 дней, но вряд ли ему удастся

В WSJ отмечают, что заключить соглашение с российским диктатором будет гораздо сложнее, чем обещал Трамп во время предвыборной кампании

Кит Келлог (Фото: SARAH SILBIGER / EPA)

Президент США Дональд Трамп поручил избранному им на должность спецпредставителя по вопросам Украины генерал-лейтенанту в отставке Киту Келлогу завершить войну за 100 дней. Однако почти никто не думает, что он сможет это сделать, особенно в России, пишет The Wall Street Journal.

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"Скорее, они говорят, что роль Келлога как специального посланника в Украине, которая происходит на фоне серии таких назначений, является первым шагом в мирных переговорах, которые Трамп намерен контролировать сам", – сказано в материале.

Однако, подчеркивают в WSJ, заключить соглашение с российским диктатором Владимиром Путиным будет гораздо сложнее, чем обещал Трамп во время предвыборной кампании, когда он заявил, что якобы завершит войну еще до вступления в должность.

Этого не произошло, и в день инаугурации Трампа Путин дал сигнал, что не спешит урегулировать войну. Тогда он говорил, что целью любых будущих переговоров "должно быть не кратковременное перемирие, не какая-то передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью дальнейшего продолжения конфликта, а долгосрочный мир".

Трамп в ответ раскритиковал вторжение России, заявив, что Путин "уничтожает Россию, не заключая соглашение".

Кроме того, отвечая на вопрос репортера 21 января, будет ли он вводить дополнительные санкции против России, если Путин откажется от переговоров, Трамп сказал, что это "звучит вероятно".

WSJ отмечает, что как представитель Трампа в Украине Келлог будет консультировать его на переговорах, "но непонятно, нуждается ли Трамп в особом совете".

Джон Болтон, конфликтовавший с Трампом, когда занимал должность его советника по национальной безопасности в Белом доме в 2018 и 2019 годах, сказал, что однажды услышал, как Трамп сказал, что ему нравится Келлог, потому что он "никогда не высказывает свое мнение, если я об этом не спрашиваю".

По словам Зеленского, Трамп заверил его, что будет делать все для завершения войны в 2025 году.

21 января Трамп сказал, что не исключает новых санкций против РФ и дополнительного оружия для ВСУ, если Путин не пойдет на переговоры.

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