"У РФ большие проблемы". Трамп впервые высказался о полномасштабной войне как президент

47-й президент США подчеркнул, что российский диктатор Путин разрушает свою страну, продолжая войну

Дональд Трамп (Фото:CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH/EPA)

47-й президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский готов к договоренности для завершения войны, и выразил надежду, что диктатор РФ Владимир Путин тоже пойдет на сделку. Об этом он сказал журналистам, прибыв в Белый дом после инаугурации, передает Голос. Америки.

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Отвечая на вопросы медиа о российско-украинской войне, президент США заявил, что "Зеленский хочет заключить договоренность".

Он выразил надежду, что Путин также готов к этому, потому что "он разрушает Россию, не заключая соглашение".

"Думаю, у России большие проблемы. Посмотрите только на инфляцию в России... Я бы надеялся, что он хочет заключить соглашение", – сказал Трамп.

Комментируя тему санкций против России, Трамп заявил, что он предпочитает пошлины санкциям.

Президент США также указал на значительные потери среди российских и украинских военных.

Он подчеркнул, что США оказывают большую помощь Украине, чем другие страны НАТО.

"НАТО должно платить больше. НАТО должно платить 5%", – сказал Трамп, повторив свое требование к странам-членам Альянса увеличить расходы на оборону до 5% ВВП.

Столько на оборону не тратит сейчас ни одна страна НАТО, включая США.

Утвержденный Сенатом госсекретарь США Марко Рубио тоже ответил на вопрос о российско-украинской войне. Он снова выразил убеждение, что обеим сторонам придется что-то уступить. А сроки завершения войны прогнозировать не стал.

20 января 2025 года состоялась инаугурация 47-го президента США. Трамп анонсировал подписание "исторических" указов. В частности, он установит режим чрезвычайной ситуации на южной границе США. Также Трамп намерен признать международные картели террористическими организациями.

Он также пообещал создать в стране "сильнейшую армию" и "завершить старые и не начинать новые войны в мире".

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