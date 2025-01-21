Рубио заявил, что и Украина, и РФ должны будут пойти на уступки для завершения войны
Марко Рубио заявил, что не может определить временные рамки для прекращения войны России против Украины, но считает, что каждая сторона должна будет что-то уступить. Об этом он сказал журналистам после утверждения Сенатом на должность государственного секретаря США, передает CNN.
Такие уступки он назвал "естественной частью решения проблемы". В то же время он назвал Россию агрессором.
"Мы хотим, чтобы война закончилась. Это вполне понятно. Вы видели, о президенте говорили, он хочет быть президентом, который способствует миру и прекращает конфликты… Это сложные вещи. Я не могу установить временные рамки… Когда вы прекращаете конфликт между двумя сторонами, ни одна из которых не может достичь своих максимальных целей, каждой стороне придется уступить что-либо", – сказал он.
Однако Рубио не стал говорить, какая именно будет уступка со стороны Украины.
"Мы не будем забегать наперед, говоря о переговорах, и о том, что эти переговоры на таком уровне, с такими ставками, лучше всего проводить дипломатическим путем, а не на публичных форумах", – считает он.
Отвечая на вопрос, когда может быть достигнуто прекращение огня, Рубио сказал, что это будет главным приоритетом Трампа, "поэтому это будет почти немедленно".
"Фактически, кое-что из этого уже началось. Можно надеяться, что некоторые основы уже заложены, но это будет сложно. Я имею в виду, что это сложный и кровавый конфликт, и ему нужно положить конец", – сказал он.
- Ранее Рубио повторил позицию Трампа, заявив , что "конфликт зашел в тупик" и нужно его разрешать.
- 15 января Рубио уже говорил, что для завершения российско-украинской войны обе страны – Россия и Украина – должны быть готовы идти на уступки.
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