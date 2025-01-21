Рубио заявил, что и Украина, и РФ должны будут пойти на уступки для завершения войны

Марко Рубио (Фото - EPA)

Марко Рубио заявил, что не может определить временные рамки для прекращения войны России против Украины, но считает, что каждая сторона должна будет что-то уступить. Об этом он сказал журналистам после утверждения Сенатом на должность государственного секретаря США, передает CNN.

Такие уступки он назвал "естественной частью решения проблемы". В то же время он назвал Россию агрессором.

"Мы хотим, чтобы война закончилась. Это вполне понятно. Вы видели, о президенте говорили, он хочет быть президентом, который способствует миру и прекращает конфликты… Это сложные вещи. Я не могу установить временные рамки… Когда вы прекращаете конфликт между двумя сторонами, ни одна из которых не может достичь своих максимальных целей, каждой стороне придется уступить что-либо", – сказал он.

Однако Рубио не стал говорить, какая именно будет уступка со стороны Украины.

"Мы не будем забегать наперед, говоря о переговорах, и о том, что эти переговоры на таком уровне, с такими ставками, лучше всего проводить дипломатическим путем, а не на публичных форумах", – считает он.

Отвечая на вопрос, когда может быть достигнуто прекращение огня, Рубио сказал, что это будет главным приоритетом Трампа, "поэтому это будет почти немедленно".

"Фактически, кое-что из этого уже началось. Можно надеяться, что некоторые основы уже заложены, но это будет сложно. Я имею в виду, что это сложный и кровавый конфликт, и ему нужно положить конец", – сказал он.

Ранее Рубио повторил позицию Трампа, заявив , что "конфликт зашел в тупик" и нужно его разрешать.

15 января Рубио уже говорил, что для завершения российско-украинской войны обе страны – Россия и Украина – должны быть готовы идти на уступки.

Читайте также: Трамп не упомянул Украину в инаугурационной речи. Что это значит