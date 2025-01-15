И РФ, и Украина должны пойти на уступки для завершения войны – будущий госсекретарь США

Рубио думает, что Украина не сможет выгнать оккупантов со всей своей территории, хотя отметил, что Россия также не способна захватить всю Украину

Марко Рубио (Фото: ЕРА/GRAEME SLOAN)

Сенатор США Марко Рубио, избранный Дональдом Трампом на должность государственного секретаря, заявил во время слушаний в Сенате, что для завершения российско-украинской войны обе страны – Россия и Украина – должны быть готовы идти на уступки.

Говоря о перспективе завершения войны, Рубио сказал, что "это будет нелегко".

"Будут необходимы уступки – и со стороны России, и со стороны Украины. Важно, чтобы между сторонами был некоторый баланс", – заявил он.

Рубио выразил мнение, что Украина не сможет выгнать российские войска со всей своей территории, хотя отметил, что Россия также не способна захватить всю Украину. Он также добавил, что "в Украине заканчиваются не деньги, а люди".

Сенатор также отметил, что обе стороны имеют рычаги влияния, которые могут использоваться для укрепления своих позиций на будущих мирных переговорах.

Он отметил, что целью Путина может быть "навязывание нейтралитета" Украине, чтобы Россия могла восстановить силы и вернуться через несколько лет – развитие событий, которое, по словам Рубио, "не хотелось бы видеть никому из нас".

Рубио был избран в Сенат в 2010 году и занял позицию "внешнеполитического ястреба", выражая жесткую позицию по отношению к Китаю, Ирану, Венесуэле и Кубе.

13 ноября 2024 года Трамп номинировал Рубио на должность госсекретаря.