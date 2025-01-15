І Росія, і Україна мають піти на поступки для завершення війни – майбутній держсекретар США

Рубіо думає, що Україна не зможе вигнати російські війська з усієї своєї території, хоча й зазначив, що Росія також не здатна захопити всю Україну

Марко Рубіо (Фото: ЕРА/GRAEME SLOAN)

Сенатор США Марко Рубіо, якого Дональд Трамп обрав на посаду державного секретаря, заявив під час слухань у Сенаті, що для завершення російсько-української війни обидві країни – Росія та Україна – повинні бути готові йти на поступки.

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Говорячи про перспективу завершення війни, Рубіо сказав, що "це буде нелегко".

"Будуть необхідні поступки – і з боку Росії, і з боку України. Важливо, щоб між сторонами був деякий баланс", – заявив він.

Рубіо висловив думку, що Україна не зможе вигнати російські війська з усієї своєї території, хоча й зазначив, що Росія також не здатна захопити всю Україну. Він також додав, що "в Україні закінчуються не гроші, а люди".

Сенатор також зазначив, що обидві сторони мають важелі впливу, які можуть використати для зміцнення своїх позицій на майбутніх мирних переговорах.

Він зауважив, що метою Путіна може бути "нав'язування нейтралітету" Україні, щоб Росія могла відновити сили та повернутись через кілька років – розвиток подій, який, за словами Рубіо, "не хотілося б бачити нікому з нас".

Рубіо був обраний до Сенату у 2010 році та зайняв позицію "зовнішньополітичного яструба", висловлюючи жорстку позицію щодо Китаю, Ірану, Венесуели та Куби.

13 листопада 2024 року Трамп номінував Рубіо на посаду держсекретаря.