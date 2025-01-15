Дуда хоче, щоб представник Польщі був присутній на майбутніх мирних переговорах

Володимир Зеленський та Анджей Дуда (Фото: Зеленський / Telegram)

Президент Польщі Анджей Дуда звернувся до українського колеги Володимира Зеленського з пропозицією розглянути участь польського представника в можливих мирних переговорах із Росією. Про це він повідомив на спільній пресконференції у Варшаві.

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"Ми обговорювали можливі мирні переговори. Я наголошую на слові 'можливі', оскільки наразі немає жодних перемовин між Україною та Росією, але ми говорили про цю можливість. Я запевнив президента, що завжди порушую це питання на міжнародних форумах, щоб Україна була представлена на будь-яких мирних переговорах", — заявив Дуда.

Він підкреслив, що жодні переговори, що стосуються України, її суверенітету та припинення війни, не повинні проводитися без участі України.

"Я також попросив президента розглянути можливість присутності представника Польщі на цих переговорах, оскільки Польща є сусідом України та активно підтримує її. Наші інтереси у цьому питанні збігаються", — додав польський президент.