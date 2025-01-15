Дуда хочет, чтобы представитель Польши присутствовал на будущих мирных переговорах

Владимир Зеленский и Анджей Дуда (Фото: Зеленский / Telegram)

Президент Польши Анджей Дуда обратился к украинскому коллеге Владимиру Зеленскому с предложением рассмотреть участие польского представителя в возможных мирных переговорах с Россией. Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции в Варшаве.

"Мы обсуждали возможные мирные переговоры. Я подчеркиваю слово "возможные", поскольку пока нет никаких переговоров между Украиной и Россией, но мы говорили об этой возможности. Я заверил президента, что всегда поднимаю этот вопрос на международных форумах, чтобы Украина была представлена на любых мирных переговорах", – заявил Дуда.

Он подчеркнул, что никакие переговоры, касающиеся Украины, ее суверенитета и прекращения войны, не должны проводиться без участия Украины.

"Я также попросил президента рассмотреть возможность присутствия представителя Польши на этих переговорах, поскольку Польша является соседом Украины и активно поддерживает ее. Наши интересы в этом вопросе совпадают", – добавил польский президент.