Дуда хочет, чтобы представитель Польши присутствовал на будущих мирных переговорах
Президент Польши Анджей Дуда обратился к украинскому коллеге Владимиру Зеленскому с предложением рассмотреть участие польского представителя в возможных мирных переговорах с Россией. Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции в Варшаве.
"Мы обсуждали возможные мирные переговоры. Я подчеркиваю слово "возможные", поскольку пока нет никаких переговоров между Украиной и Россией, но мы говорили об этой возможности. Я заверил президента, что всегда поднимаю этот вопрос на международных форумах, чтобы Украина была представлена на любых мирных переговорах", – заявил Дуда.
Он подчеркнул, что никакие переговоры, касающиеся Украины, ее суверенитета и прекращения войны, не должны проводиться без участия Украины.
"Я также попросил президента рассмотреть возможность присутствия представителя Польши на этих переговорах, поскольку Польша является соседом Украины и активно поддерживает ее. Наши интересы в этом вопросе совпадают", – добавил польский президент.
- 6 января 2025 года Зеленский заявил, что первые переговоры о прекращении российско-украинской войны состоятся с избранным президентом США Дональдом Трампом после его инаугурации. Потом – с российским диктатором Владимиром Путиным.
- 13 января 2025 года премьер Словакии Роберт Фицо в видеообращении к президенту Владимиру Зеленскому высказал пожелание, чтобы любые переговоры о завершении российско-украинской войны проходили в его стране.