Фицо в обращении к Зеленскому настаивает, чтобы мирные переговоры состоялись в Словакии

"Я также призываю, чтобы любые переговоры о мире проходили в Словакии", – заявил глава словацкого правительства

Роберт Фицо (Скриншот из видеообращения)

Премьер Словакии Роберт Фицо в видеообращении к президенту Владимиру Зеленскому настаивает, чтобы любые переговоры о завершении российско-украинской войны проходили в его стране.

Он отметил, что придерживается взглядов, отличных от тех, которые высказывает Зеленский.

"В частности, я не поддерживаю стратегию, что продолжающееся кровопролитие в войне укрепляет позиции Украины в потенциальных мирных переговорах. В течение многих моих зарубежных визитов я призвал к немедленному прекращению огня и поддержке мирных планов, которые уже существуют. Я также призываю, чтобы какие-либо переговоры о мире проходили в Словакии", – заявил Фицо.

16 декабря 2024 года президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что Украине нужно будет пойти на территориальные уступки для достижения мира. Он также призвал к "немедленным" мирным переговорам.