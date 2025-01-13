Фицо в обращении к Зеленскому настаивает, чтобы мирные переговоры состоялись в Словакии
Премьер Словакии Роберт Фицо в видеообращении к президенту Владимиру Зеленскому настаивает, чтобы любые переговоры о завершении российско-украинской войны проходили в его стране.
Он отметил, что придерживается взглядов, отличных от тех, которые высказывает Зеленский.
"В частности, я не поддерживаю стратегию, что продолжающееся кровопролитие в войне укрепляет позиции Украины в потенциальных мирных переговорах. В течение многих моих зарубежных визитов я призвал к немедленному прекращению огня и поддержке мирных планов, которые уже существуют. Я также призываю, чтобы какие-либо переговоры о мире проходили в Словакии", – заявил Фицо.
- 16 декабря 2024 года президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что Украине нужно будет пойти на территориальные уступки для достижения мира. Он также призвал к "немедленным" мирным переговорам.