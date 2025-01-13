Фіцо у зверненні до Зеленського наполягає, щоб мирні переговори відбулися у Словаччині

"Я також закликаю, щоб будь-які переговори про мир відбувалися у Словаччині", – заявив глава словацького уряду

Роберт Фіцо (Скриншот з відеозвернення)

Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо у відеозверненні до президента Володимира Зеленського наполягає, щоб будь-які переговори про завершення російсько-української війни відбувалися у його країні.

Він зазначив, що дотримується поглядів, відмінних від тих, які висловлює Зеленський.

"Зокрема, я не підтримую стратегію, що кровопролиття у війні, що триває, укріплює позиції України у потенційних мирних переговорах. Протягом багатьох моїх закордонних візитів я закликав до негайного припинення вогню та підтримки мирних планів, що вже існують. Я також закликаю, щоб будь-які переговори про мир відбувалися у Словаччині", – заявив Фіцо.

16 грудня 2024 року президент Словаччини Петер Пеллегріні заявив, що Україні потрібно буде піти на територіальні поступки для досягнення миру. Він також закликав до "негайних" мирних переговорів.