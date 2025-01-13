Фіцо у зверненні до Зеленського наполягає, щоб мирні переговори відбулися у Словаччині
Роберт Фіцо (Скриншот з відеозвернення)

Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо у відеозверненні до президента Володимира Зеленського наполягає, щоб будь-які переговори про завершення російсько-української війни відбувалися у його країні. 

Він зазначив, що дотримується поглядів, відмінних від тих, які висловлює Зеленський.

"Зокрема, я не підтримую стратегію, що кровопролиття у війні, що триває, укріплює позиції України у потенційних мирних переговорах. Протягом багатьох моїх закордонних візитів я закликав до негайного припинення вогню та підтримки мирних планів, що вже існують. Я також закликаю, щоб будь-які переговори про мир відбувалися у Словаччині", – заявив Фіцо.

  • 16 грудня 2024 року президент Словаччини Петер Пеллегріні заявив, що Україні потрібно буде піти на територіальні поступки для досягнення миру. Він також закликав до "негайних" мирних переговорів.
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