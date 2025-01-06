Зеленський – про порядок переговорів: Не втрьох, а спочатку з Трампом, а потім із Путіним

Президент вважає правильним не чекати на бажання диктатора РФ, а змушувати його зробити те, що потрібно для завершення війни

Володимир Зеленський та Дональд Трамп (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Лексу Фрідману заявив, що перші переговори про припинення російсько-української війни відбудуться з обраним президентом США Дональдом Трампом після його інавгурації. Потім – з російським диктатором Володимиром Путіним.

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"Я думаю, 25 січня або в інший день ми сідаємо передусім з Трампом. Ми домовляємось, як ми спроможні зупинити війну та Путіна", – сказав глава держави.

Зеленський наголосив: якщо Трамп запропонує сильні гарантії безпеки для України, то після цього може бути розмова з росіянами, "і тільки так, а не просто відразу сіли втрьох".

Водночас президент висловив припущення, що Трамп може опинитися в складному політичному становищі, якщо досягне припинення вогню без надання Україні належних гарантій безпеки.

На його думку, це може нагадувати ситуацію, в якій опинився сам Зеленський у 2019 році.

"Не чекайте на бажання Путіна, а змушуйте його зробити те, що потрібно для завершення війни", – підсумував Зеленський.

Трамп неодноразово заявляв про необхідність швидкого завершення російсько-української війни й критикував військову допомогу Києву. LIGA.net зібрала основні цитати Трампа про Україну під час його передвиборчої кампанії.

зібрала основні цитати Трампа про Україну під час його передвиборчої кампанії. 7 грудня 2024 року Трамп підтвердив на зустрічі із Зеленським та Макроном, що хоче негайного припинення вогню та переговорів.

27 грудня опитування показало, що половина українців вірять, що Трамп наблизить кінець війни. Але з поступками Росії.