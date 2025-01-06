Зеленський – про порядок переговорів: Не втрьох, а спочатку з Трампом, а потім із Путіним
Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Лексу Фрідману заявив, що перші переговори про припинення російсько-української війни відбудуться з обраним президентом США Дональдом Трампом після його інавгурації. Потім – з російським диктатором Володимиром Путіним.
"Я думаю, 25 січня або в інший день ми сідаємо передусім з Трампом. Ми домовляємось, як ми спроможні зупинити війну та Путіна", – сказав глава держави.
Зеленський наголосив: якщо Трамп запропонує сильні гарантії безпеки для України, то після цього може бути розмова з росіянами, "і тільки так, а не просто відразу сіли втрьох".
Водночас президент висловив припущення, що Трамп може опинитися в складному політичному становищі, якщо досягне припинення вогню без надання Україні належних гарантій безпеки.
На його думку, це може нагадувати ситуацію, в якій опинився сам Зеленський у 2019 році.
"Не чекайте на бажання Путіна, а змушуйте його зробити те, що потрібно для завершення війни", – підсумував Зеленський.
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