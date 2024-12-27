Половина українців вірять, що Трамп наблизить кінець війни. Але з поступками Росії – опитування

Щодо того, чи можна розраховувати на справедливий мир за президентства Трампа, серед українців багато невизначеності

Дональд Трамп (Фото: MICHAEL REYNOLDS/EPA)

Майже половина українців (45%) вважають, що обрання Дональда Трампа президентом США наблизить мир в Україні. Проте лише 7% переконані, що цей мир може бути повністю справедливим. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

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Українців запитали: наближує чи віддаляє мир в Україні перемога Трампа.

Як наголосили у КМІС, в оцінках українців досить помітна впевненість, що мир став ближче. Так, 45% вважають, що перемога Трампа наближує мир. Утім, з них думають, що мир стає значно ближчим – 15%, а решта 30% говорять, що мир стає лише трохи ближчим.

Про те, що мир, навпаки, стає більш віддаленим, говорять 14% (про значне віддалення – 5%, про деяке – 9%). Решта 40% або вважають, що нічого не зміниться, або не змогли визначитися зі своєю думкою.

Респондентам поставили ще одне запитання: чи може Україна розраховувати на справедливий мир за президентства Трампа.

Меншість українців мають категоричні погляди з цього питання. Так, лише 7% переконані, що мир може бути повністю справедливий для України. І тільки 11% мають думку, що мир буде повністю несправедливий для України.

Більшість українців перебувають між цими крайніми думками, питання більше в пропорції: чи буде більше виконання вимог України, чи РФ.

Загалом 23% українців вважають, що за президентства Трампа мир буде переважно або повністю справедливим.

Вважають, що буде переважно чи повністю несправедливим – 31%.

Ще 29% вважають, що буде і виконання вимог України, і поступки Росії, й важко сказати, чого саме буде більше. Решта 18% не змогли визначитися зі своєю думкою.

Опитування на цю тему проводилося КМІС з 2 до 17 грудня за власною ініціативою (без стороннього замовника). Телефоном було опитано 985 респондентів від 18 років, що проживають на підконтрольній Україні території (водночас частина респондентів – це ВПО). За звичайних обставин максимальна статистична похибка такої вибірки не перевищувала б 4,1%, але за умов війни похибка може бути більшою.

Раніше КМІС опублікував результати опитування, згідно з якими українці, які не довіряють Зеленському, найбільше готові на територіальні поступки.

Згідно з опитуванням Центру Разумкова, більша частина українців, а саме 73%, вважають, що Росія має виконати певні умови перед тим, як Україна погодиться на початок мирних переговорів.

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