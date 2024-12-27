Половина украинцев верят, что Трамп приблизит конец войны. Но с уступками России – опрос

Среди украинцев много неопределенности насчет того, можно ли рассчитывать на справедливый мир при президентстве Трампа

Дональд Трамп (Фото: MICHAEL REYNOLDS/EPA)

Около половины украинцев (45%) считают, что избрание Дональда Трампа президентом США приблизит мир в Украине. Однако только 7% убеждены, что этот мир может быть полностью справедливым. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Украинцев спросили, приближает или отдаляет мир в Украине победа Трампа.

Как отметили в КМИС, оценки украинцев – достаточно заметная уверенность, что мир стал ближе. Так, 45% считают, что победа Трампа приближает мир. Однако из них считают, что мир становится гораздо ближе – 15%, а остальные 30% говорят, что мир становится немного ближе.

О том, что мир, напротив, становится более отдаленным, говорят 14% (о значительном отдалении – 5%, о некотором – 9%). Остальные 40% либо считают, что ничего не изменится, либо не смогли определиться со своим мнением.

Респондентам задали еще один вопрос – может ли Украина рассчитывать на справедливый мир при президентстве Трампа.

Категорические взгляды в этом вопросе продемонстрировало меньшинство. Только 7% убеждены, что мир может быть полностью справедливым для Украины. И только 11% считают, что мир будет полностью несправедливым.

Большинство же украинцев находятся между этими крайними мнениями, вопрос больше в пропорции – будет ли больше выполнения требований Украины или России.

В целом же 23% украинцев считают, что при Трампе мир будет преимущественно или полностью справедливым для Украины.

Считает, что будет преимущественно или полностью несправедливым – 31%.

Еще 29% считают, что будет и выполнение требований Украины, и уступки России, и трудно сказать, чего именно будет больше. Остальные 18% не смогли определиться со своим мнением.

Опрос на эту тему проводился КМИС со 2 по 17 декабря по собственной инициативе (без постороннего заказчика). По телефону было опрошено 985 респондентов от 18 лет, проживающих на подконтрольной Украине территории (в то же время часть респондентов – это ВПЛ). При обычных обстоятельствах максимальная статистическая погрешность такой выборки не превышала бы 4,1%, но в условиях войны погрешность может быть больше.

Ранее КМИС опубликовал результаты опроса, согласно которым украинцы, не доверяющие Зеленскому, больше всего готовы на территориальные уступки.

Согласно опросу Центра Разумкова, большая часть украинцев, а именно 73% считают, что Россия должна выполнить определенные условия перед тем, как Украина согласится на начало мирных переговоров.

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