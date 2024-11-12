КМИС: Украинцы, не доверяющие Зеленскому, больше всего готовы на территориальные уступки

Самый высокий уровень готовности к уступкам наблюдается среди тех, кто не доверяет президенту и считает, что Запад давит на Украину

Фото: Суспильне

За время полномасштабной войны стало больше украинцев, которые готовы пойти на территориальные уступки по разным причинам – будь то недоверие к президенту Владимиру Зеленскому и Западу, или убеждение, что у России еще есть значительный запас ресурсов. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

С мая 2022 года по май 2023 года ситуация оставалась относительно стабильной: только 8-10% опрошенных были готовы на территориальные уступки, тогда как большинство (82-87%) твердо отвергали такую возможность.

После мая 2023 года доля тех, кто склонен к компромиссам в отношении территорий, стала расти: к концу 2023 года этот показатель поднялся до 19%, в феврале 2024 года – до 26%, а в мае 2024 – до 32%. С мая по начало октября 2024 года ситуация оставалась неизменной — 32% опрошенных готовы к территориальным уступкам.

Соответственно, доля респондентов, выступающих против любых уступок, снижалась к маю 2024 года и достигла 55%. По состоянию на начало октября 2024 года, несмотря на трудности, большинство украинцев (58%) по-прежнему против любых территориальных уступок, фактически не отличающихся от данных мая с учетом статистической погрешности.

Инфографика: КМИС

Больше всего склонны к территориальным уступкам в октябре 2024-го украинцы, живущие в восточной части страны – 40%. Затем идет южная часть – 33%, после – запад (32%), и центр (31%).

Инфографика: КМИС

Те, кто считает, что ресурсы России почти безграничны, чаще готовы к территориальным уступкам (48%), хотя 44% из них все равно против. В то же время среди тех, кто видит ограничение ресурсов РФ, лишь 18% готовы уступить территории, тогда как 72% выступают категорически против.

Готовность терпеть войну также влияет на отношение к уступкам: среди тех, кто готов терпеть всего несколько месяцев, 59% соглашаются на уступки. Если готовы терпеть год – 43%, а если сколько нужно – только 21%. В то же время доля категорически против растет с 34% до 69%.

Другие факторы — сплоченность общества и ощущение поддержки Запада. Самый высокий уровень готовности к уступкам наблюдается среди тех, кто не доверяет президенту и считает, что Запад давит на Украину (56%). В группах со "смешанными" взглядами готовность к уступкам снижается. Меньше всего готовы уступать те, кто доверяет и президенту, и Западу — среди них 69% против уступок.

Инфографика: КМИС

Опрос проводил КМИС по собственной инициативе с 20 сентября по 3 октября 2024 года. Опрошено по телефону 2004 украинцев старше 18 лет на всех территориях, кроме временно оккупированных. Статистическая погрешность выборки не превышала 2,9% для показателей, близких к 50%; 2,5% – для показателей, близких к 25%; 1,7% – для показателей, близких к 10%; 1,3% – для показателей, близких к 5%.

С февраля по октябрь 2024 года количество украинцев, готовых терпеть российско-украинскую войну "столько, сколько потребуется", уменьшилось. В то же время, как выяснил КМИС, 63% все равно готовы к продолжительному конфликту.