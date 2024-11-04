КМИС: За восемь месяцев стало меньше украинцев, готовых терпеть войну "сколько нужно"

Украинка (Фото: Pexels)

С февраля по октябрь 2024 года количество украинцев, готовых терпеть российско-украинскую войну "столько, сколько потребуется", уменьшилось. В то же время, как выяснил Киевский международный институт социологии, 63% все равно готовы к продолжительному конфликту.

По данным социологов, с начала полномасштабного вторжения России в Украину 71%-73% опрошенных утверждали, что готовы терпеть войну "столько, сколько потребуется". Еще 2%-3% говорили, что готовы "продержаться" год, несколько месяцев, полгода – 18%-21%.

Такая ситуация прослеживалась включительно до февраля 2024 года. После этого к октябрю последовал спад: 63% украинцев заявили, что готовы терпеть войну "столько, сколько будет нужно", 6% – год, 4% – полгода, а 15% сказали, что потерпят еще несколько месяцев.

Инфографика: КМИС

Опрос проводился КМИС по собственной инициативе с 20 сентября по 3 октября 2024 года. Опрошено по телефону 989 украинцев старше 18 лет на всех территориях, кроме временно оккупированных. Статистическая погрешность выборки не превышала 4,1% для показателей, близких к 50%; 3,5% – для показателей, близких к 25%; 2,5% – для показателей, близких к 10%; 1,8% – для показателей, близких к 5%.

14 октября 2024 года КМИС выяснил, что с начала полномасштабной войны доверие украинцев к президенту Владимиру Зеленскому снизилось на 31%.

15 октября КМИС спросил украинцев, как они считают, принесут ли стране пользу кадровых перестановок в правительстве, состоявшихся в начале сентября. Большинство, 74%, считают, что ничего не изменится.