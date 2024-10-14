КМИС выявил падение доверия украинцев к Зеленскому. Больше всего не доверяют на востоке

По состоянию на сентябрь текущего года у Зеленского 59% доверия и 37% недоверия от украинцев

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

С начала полномасштабной войны доверие украинцев к президенту Владимиру Зеленскому снизилось на 31%. Больше всего не доверяют главе государства жители восточной части Украины, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Один из самых высоких уровней доверия к Зеленскому социологи зафиксировали в сентябре 2019 года – 80% (9% не доверяли).

В феврале 2022-го, до начала большой войны, доверие украинцев к президенту резко уменьшилось до 37% (52% заявили о недоверии), а после начала – увеличилось до 90% (7% сказали, что не доверяют).

Впоследствии наблюдалось падение доверия: в декабре 2022-го до 77%, в феврале и мае 2024-го – до 64% и 59% соответственно.

По состоянию на сентябрь текущего года у Зеленского есть 59% доверия и 37% недоверия от украинцев.

Инфографика: КМИС

Больше всего не доверяют (45%) президенту в восточной части страны. На западе и юге этот показатель составляет 38%, в центре – 35%.

Инфографика: КМИС

В сентябре КМИС спросил украинцев, переехали ли они жить в США или в любую страну Европы, если бы им предоставили гражданство. 79% опрошенных заявили, что, несмотря ни на что, остались бы в Украине.

Почти 50% украинцев считают, что Запад продолжает помогать Украине и настаивать на справедливом для нее мире, свидетельствуют результаты октябрьского опроса КМИС.