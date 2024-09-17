79% украинцев не переехали бы в США или Европу, даже если бы получили гражданство – КМИС

В начале полномасштабного вторжения 91% украинцев заявляли, что, несмотря на все, останутся в Украине

Украинская девочка (Фото: ЕРА/FERNANDO VELUDO)

Киевский международный институт социологии спросил украинцев, переехали бы они жить в США или в любую страну Европы, если бы им предоставили гражданство. 79% опрошенных заявили, что, несмотря ни на что, остались бы в Украине.

Смотрите нас на YouTube: объясняем сложные вещи простыми словами

Социологи задали вопрос: "Переехали бы жить в США или ЕС, если бы без условий получили гражданство?".

Сейчас, в 2024 году, 79% украинцев твердо заявили, что остались бы дома. 19% сказали, что переехали бы в другую страну.

В начале полномасштабного вторжения 91% украинцев заявляли, что, несмотря на все, останутся в Украине, и лишь 7% изъявляли желание уехать за границу, чтобы построить жизнь в США или Европе.

В 2020 году был наибольший процент желающих переехать в другую страну – 28%. О решении остаться в Украине заявляли 69%.

Инфографика: КМИС

В 2020 году почти 46% украинцев в возрасте 18-29 лет стремились уехать за границу. К сентябрю 2022 года этот показатель снизился до 13%, а к сентябрю 2024 года вырос до 26%.

Социологи выяснили, что сегодня 74% молодых украинцев хотят остаться в стране. Похожая тенденция наблюдается и среди лиц 30-44 лет, где 75% также не планируют выезжать из Украины.

Инфографика: КМИС

Большинство мужчин (70%) не желают покидать Украину, и только 27% хотят уехать. Среди женщин 80% не планируют уезжать, а 18% намерены переехать.

Как отмечает КМИС, эти данные приводятся для обоих полов, чтобы показать, что желание мужчин уехать нельзя связывать только с мобилизацией. К примеру, в 2020 году также больше мужчин, чем женщин, хотели эмигрировать. Однако, даже если есть возможности это сделать, большинство мужчин мобилизационного возраста остаются в Украине.

Опрос проводился КМИС по собственной инициативе в период с 1 по 6 сентября 2024 года. Опрошено по телефону 1022 украинцев старше 18 лет на всех территориях, кроме временно оккупированных. Статистическая погрешность выборки не превышала 4,1% для показателей, близких к 50%, 3,5% – для показателей, близких к 25%, 2,5% – для показателей, близких к 10%, 1,8% – для показателей, близких к 5%.

Инфографика: КМИС

До мая 2024 года, по данным КМИС, 60% украинцев считали, что главная цель России в войне против Украины – это геноцид и физическое уничтожение большей части населения государства.

Также в мае КМИС спросил украинцев, почему, по их мнению, в обществе есть определенная разобщенность. Среди причин называли коррупцию, языковой вопрос, некомпетентность власти.

Читайте также: Украинцам в Германии безопаснее, чем в среднем в странах Европы – опрос