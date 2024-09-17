79% українців не переїхали б до США чи Європи, навіть якби отримали громадянство – КМІС

На початку повномасштабного вторгнення 91% українців заявляли, що попри все залишаться в Україні

Українська дівчинка (Фото: ЕРА/FERNANDO VELUDO)

Київський міжнародний інститут соціології запитав українців, чи переїхали б вони жити у США чи будь-яку країну Європи, якби їм надали громадянство. 79% опитаних заявили, що попри все залишились би в Україні.

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Соціологи поставили запитання: "Чи переїхали б жити до США або ЄС, якби без умов отримали громадянство?".

Зараз, у 2024 році, 79% українців твердо заявили, що залишились би вдома. 19% сказали, що переїхали б в іншу країну.

На початку повномасштабного вторгнення 91% українців заявляли, що попри все залишаться в Україні, і лише 7% виявляли бажання виїхати за кордон, щоб побудувати життя в США або Європі.

У 2020 році був найбільший відсоток охочих переїхати в іншу країну – 28%. Про рішення залишитися в Україні заявляли 69%.

Інфографіка: КМІС

У 2020 році майже 46% українців віком 18-29 років прагнули виїхати за кордон. До вересня 2022 року цей показник знизився до 13%, а до вересня 2024 року зріс до 26%.

Соціологи з'ясували, що сьогодні 74% молодих українців все ж хочуть залишитися в країні. Схожа тенденція спостерігається й серед осіб віком 30-44 роки, де 75% також не планують виїжджати з України.

Інфографіка: КМІС

Більшість чоловіків (70%) не бажають покидати Україну, і лише 27% хочуть виїхати. Серед жінок 80% не планують виїжджати, а 18% мають намір переїхати.

Як наголошує КМІС, ці дані наводяться для обох статей, щоб показати, що бажання чоловіків виїхати не можна пов'язувати лише з мобілізацією. Наприклад, у 2020 році також більше чоловіків, ніж жінок, хотіли емігрувати. Однак навіть за можливості більшість чоловіків мобілізаційного віку залишаються в Україні.

Опитування проводилося КМІС із власної ініціативи у період із 1 до 6 вересня 2024 року. Опитано телефоном 1022 українців старше 18 років на всіх територіях, окрім тимчасово окупованих. Статистична похибка вибірки не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% – для показників, близьких до 25%, 2,5% – для показників, близьких до 10%, 1,8% – для показників, близьких до 5%.

Інфографіка: КМІС

Станом на травень 2024 року, за даними КМІС, 60% українців вважали, що головна мета Росії у війні проти України – це геноцид та фізичне знищення більшої частини населення держави.

Також у травні КМІС запитав українців, чому, на їхню думку, у суспільстві є певна роз'єднаність. Серед причин називали корупцію, мовне питання, некомпетентність влади.

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