Українцям у Німеччині безпечніше, ніж у середньому в країнах Європи – опитування

День Незалежності України у Берліні, 2022 рік (Фото: ЕРА/Filip Singer)

Українці заявили, що почуваються у Німеччині у більшій безпеці, ніж в інших країнах Європи. Про це свідчать результати опитування, проведеного Gradus Research, передає посол України у Німеччині Олексій Макєєв.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

"Українки та українці в Німеччині в цілому почувають себе безпечніше, ніж у середньому в країнах Європи", – сказав він.

За словами Макєєва, найбільше українці у Німеччині стурбовані безпекою власних дітей.

Лише 12% українок та українців у Німеччині звертаються до поліції чи органів влади, коли відчувають небезпеку. 30% звертаються до поліції, коли турбуються про безпеку дітей, дізналися соціологи.

Серед тих, хто звертався до німецьких правоохоронців, 50% вважають, що їм не надали належної допомоги.

"Справу розглянули, клопотання не задовольнили", – уточнив дипломат.

В опитуванні взяли участь близько 1700 людей.

У зв'язку з цим українське дипломатичне представництво у Німеччині опублікувало інструкцію щодо того, куди звертатися українцям, які зазнали дискримінації за національною ознакою, фізичного або психологічного насильства тощо. Крім того, мануал розповсюджується й на ситуації, коли українських дітей цькують у школі.

Станом на травень 2024 року, за даними КМІС, 60% українців вважали, що головна мета Росії у війні проти України – це геноцид та фізичне знищення більшої частини населення держави.

Також у травні КМІС запитав українців, чому, на їхню думку, у суспільстві є певна роз'єднаність. Серед причин називали корупцію, мовне питання, некомпетентність влади.

Читайте також: Побільшало українців, готових до поступок росіянам. Але КМІС пояснив, чому не треба драматизувати