Украинцам в Германии безопаснее, чем в среднем в странах Европы – опрос

День Независимости Украины в Берлине, 2022 год (Фото: ЕРА/Filip Singer)

Украинцы заявили, что чувствуют себя в Германии в большей безопасности, чем в других странах Европы. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Gradus Research, передает посол Украины в Германии Алексей Макеев.

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"Украинки и украинцы в Германии в целом чувствуют себя безопаснее, чем в среднем по странам Европы", – сказал он.

По словам Макеева, больше всего украинцы в Германии озабочены безопасностью собственных детей.

Только 12% украинок и украинцев в Германии обращаются в полицию или органы власти, когда ощущают опасность. 30% обращаются в полицию, когда беспокоятся о безопасности детей, узнали социологи.

Среди тех, кто обращался к немецким стражам порядка, 50% считают, что им не оказали должной помощи.

"Дело рассмотрели, ходатайство не удовлетворили", – уточнил дипломат.

В опросе приняло участие около 1700 человек.

В связи с этим украинское дипломатическое представительство в Германии опубликовало инструкцию относительно того, куда обращаться украинцам, подвергшимся дискриминации по национальному признаку, физическому или психологическому насилию и тому подобное. Кроме того, мануал распространяется и на ситуации, когда украинских детей травят в школе.

По май 2024 года, по данным КМИС, 60% украинцев считали, что главная цель России в войне против Украины – это геноцид и физическое уничтожение большей части населения государства.

Также в мае КМИС спросил украинцев, почему, по их мнению, в обществе есть определенная разобщенность. Среди причин называли коррупцию, языковой вопрос, некомпетентность власти.

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