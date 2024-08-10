Украинцам в Германии безопаснее, чем в среднем в странах Европы – опрос
Украинцы заявили, что чувствуют себя в Германии в большей безопасности, чем в других странах Европы. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Gradus Research, передает посол Украины в Германии Алексей Макеев.
Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp
"Украинки и украинцы в Германии в целом чувствуют себя безопаснее, чем в среднем по странам Европы", – сказал он.
По словам Макеева, больше всего украинцы в Германии озабочены безопасностью собственных детей.
Только 12% украинок и украинцев в Германии обращаются в полицию или органы власти, когда ощущают опасность. 30% обращаются в полицию, когда беспокоятся о безопасности детей, узнали социологи.
Среди тех, кто обращался к немецким стражам порядка, 50% считают, что им не оказали должной помощи.
"Дело рассмотрели, ходатайство не удовлетворили", – уточнил дипломат.
В опросе приняло участие около 1700 человек.
В связи с этим украинское дипломатическое представительство в Германии опубликовало инструкцию относительно того, куда обращаться украинцам, подвергшимся дискриминации по национальному признаку, физическому или психологическому насилию и тому подобное. Кроме того, мануал распространяется и на ситуации, когда украинских детей травят в школе.
- По май 2024 года, по данным КМИС, 60% украинцев считали, что главная цель России в войне против Украины – это геноцид и физическое уничтожение большей части населения государства.
- Также в мае КМИС спросил украинцев, почему, по их мнению, в обществе есть определенная разобщенность. Среди причин называли коррупцию, языковой вопрос, некомпетентность власти.
Читайте также: Украинцев, готовых к уступкам россиянам, стало больше. Но КМИС объяснил, почему не нужно драматизировать