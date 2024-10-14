КМІС виявив падіння довіри українців до Зеленського до 59%. Найбільше не довіряють на сході

Станом на вересень поточного року Зеленський має 59% довіри і 37% недовіри від українців

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

З початку повномасштабної війни довіра українців до президента Володимира Зеленського знизилась на 31%. Найбільше не довіряють главі держави жителі східної частини України, свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

Один з найвищих рівнів довіри до Зеленського соціологи зафіксували у вересні 2019 року – 80% (9% не довіряли).

У лютому 2022-го, до початку великої війни, довіра українців до президента різко зменшилась до 37% (52% заявили про недовіру), а після початку – збільшилась до 90% (7% сказали, що не довіряють).

Згодом прослідковувалося падіння довіри: у грудні 2022-го до 77%, у лютому та травні 2024-го – до 64% та 59% відповідно.

Станом на вересень поточного року Зеленський має 59% довіри і 37% недовіри від українців.

Опитування проводилося КМІС із власної ініціативи у період із 20 вересня до 3 жовтня 2024 року. Опитано телефоном 2004 українці старше за 18 років на всіх територіях, окрім тимчасово окупованих. Статистична похибка вибірки не перевищувала 2,9% для показників, близьких до 50%; 2,5% – для показників, близьких до 25%; 1,7% – для показників, близьких до 10%; 1,3% – для показників, близьких до 5%.

Інфографіка: КМІС

Найбільше не довіряють (45%) президенту у східній частині країни. На заході та півдні цей показник становить 38%, у центрі – 35%.

Інфографіка: КМІС

У вересні КМІС запитав українців, чи переїхали б вони жити у США чи будь-яку країну Європи, якби їм надали громадянство. 79% опитаних заявили, що, попри все, залишились би в Україні.

Майже 50% українців вважають, що Захід продовжує допомагати Україні та наполягати на справедливому для неї мирі, свідчать результати жовтневого опитування КМІС.