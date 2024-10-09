Майже 50% українців вірять у підтримку Заходу та справедливий мир для України – опитування

47% респондентів заявили, що Захід дійсно продовжує допомагати українцям і бажає миру на умовах України

Фото: ЕРА / SERGEY DOLZHENKO

Майже 50% українців вважають, що Захід продовжує по змозі допомагати Україні та наполягати на справедливому для неї мирі. Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

47% респондентів заявили, що Захід дійсно продовжує допомагати українцям і бажає миру на умовах України.

23% вважають, що союзники "втомилися" від російсько-української війни та прагнуть натиснути на Київ, щоб той пішов на переговори з Москвою. Ще 23% також думають, що Захід "втомився", проте не хоче тиснути на Україну щодо перемовин.

Опитування проводилося КМІС із власної ініціативи у період із 20 вересня до 3 жовтня 2024 року. Опитано телефоном 989 українців старше за 18 років на всіх територіях, окрім тимчасово окупованих. Статистична похибка вибірки не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%; 3,5% – для показників, близьких до 25%; 2,5% – для показників, близьких до 10%; 1,8% – для показників, близьких до 5%.

Інфографіка: КМІС

Загалом 81% українців все ще впевнені, що їхня країна здатна досягнути успіху, якщо Захід буде належним чином підтримувати. Вважають, що Росія безнадійно сильна – 14%.

Інфографіка: КМІС

Половина українців вважає присутність журналістів на засіданнях парламенту головним фактором прозорості роботи Верховної Ради. Про це свідчать результати опитування Центру Разумкова спільно із Фондом "Демократичні ініціативи" на замовлення руху ЧЕСНО

Також у вересні КМІС запитав українців, чи переїхали б вони жити у США чи будь-яку країну Європи, якби їм надали громадянство. 79% опитаних заявили, що, попри все, залишились би в Україні.