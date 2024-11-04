КМІС: За вісім місяців поменшало українців, готових терпіти війну "скільки буде потрібно"

63% українців кажуть, що готові терпіти війну "стільки, скільки буде потрібно". Раніше таких було до 73%

Українка (Фото: Pexels)

З лютого до жовтня 2024 року кількість українців, які готові терпіти російсько-українську війну "стільки, скільки буде потрібно", зменшилася. Водночас, як з'ясував Київський міжнародний інститут соціології, 63% все одно готові до тривалого конфлікту.

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За даними соціологів, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 71%-73% опитаних стверджували, що готові терпіти війну "стільки, скільки буде потрібно". Ще 2%-3% говорили, що готові "протриматися" рік, декілька місяців або пів року – 18%-21%.

Така ситуація прослідковувалася включно до лютого 2024-го. Після цього до жовтня пішов спад: 63% українців заявили, що готові терпіти війну "стільки, скільки буде потрібно", 6% – рік, 4% – пів року, а 15% сказали, що потерплять ще кілька місяців.

Інфографіка: КМІС

Опитування проводив КМІС із власної ініціативи з 20 вересня до 3 жовтня 2024 року. Опитано телефоном 989 українців старше за 18 років на всіх територіях, окрім тимчасово окупованих. Статистична похибка вибірки не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%; 3,5% – для показників, близьких до 25%; 2,5% – для показників, близьких до 10%; 1,8% – для показників, близьких до 5%.

14 жовтня 2024 року КМІС з'ясував, що з початку повномасштабної війни довіра українців до президента Володимира Зеленського знизилась на 31%.

15 жовтня КМІС запитав українців, як вони вважають, чи принесуть країні користь кадрові переміщення в уряді, які відбулися на початку вересня. Більшість, 74%, вважають, що нічого не зміниться.