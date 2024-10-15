74% українців не вірять, що вересневі кадрові зміни в уряді щось змінять – опитування КМІС

Прихильні до Зеленського опитані вважають, що після кадрових переставлянь в уряді стане краще, таких 19%

Фото: ЕРА/ FERNANDO VELUDO

Київський міжнародний інститут соціології запитав українців, як вони вважають, чи принесуть країні користь кадрові переставляння в уряді, які відбулися на початку вересня. Більшість, 74%, вважають, що нічого не зміниться.

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Соціологи запитали в українців, яких змін вони очікують: діяльність уряду покращиться, погіршиться чи нічого не зміниться.

74% опитаних вважають, що після кадрових переставлянь нічого не зміниться. На покращення очікують 12%, ще 6% – на погіршення діяльності уряду.

Інфографіка: КМІС

Найбільше сподіваються на позитивні зміни люди, які живуть у східній частині України (17%), у південній – 14%, у центральній – 12%, на заході – 9%.

Інфографіка: КМІС

КМІС також з'ясував, як варіюється думка щодо цього питання в українців, які довіряють президенту Володимиру Зеленському, і тих, хто йому не довіряє. Прихильні до Зеленського опитані вважають, що після кадрових переставлянь в уряді стане краще, таких 19% (64% вважають, що змін не відбудеться). Водночас серед тих, хто не довіряє президенту, так вважають всього 3% (88% думають, що змін не буде).

Опитування проводив КМІС із власної ініціативи з 20 по 27 вересня 2024 року. Опитано телефоном 1001 українця старше за 18 років на всіх територіях, окрім тимчасово окупованих. Статистична похибка вибірки не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%; 3,5% – для показників, близьких до 25%; 2,5% – для показників, близьких до 10%; 1,8% – для показників, близьких до 5%.

Інфографіка: КМІС

У вересні КМІС запитав українців, чи переїхали б вони жити у США чи будь-яку країну Європи, якби їм надали громадянство. 79% опитаних заявили, що, попри все, залишились би в Україні.

Майже 50% українців вважають, що Захід і далі допомагатиме Україні та наполягатиме на справедливому для неї мирі, свідчать результати жовтневого опитування КМІС.