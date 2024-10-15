74% украинцев не верят, что кадровые изменения в правительстве что-то изменят – опрос КМИС

Приверженные Зеленскому опрошенные считают, что после кадровых перестановок в правительстве станет лучше, таких 19%

Фото: ЕРА/ FERNANDO VELUDO

Киевский международный институт социологии спросил украинцев, как они считают, принесут ли стране пользу кадровые перестановки в правительстве, которые произошли в начале сентября. Большинство, 74%, считают, что ничего не изменится.

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Социологи спросили у украинцев, каких изменений они ожидают: деятельность правительства улучшится, ухудшится или ничего не изменится.

74% опрошенных полагают, что после кадровых перестановок ничего не изменится. Улучшения ожидают 12%, еще 6% – ухудшения деятельности правительства.

Инфографика: КМИС

Больше всего надеются на положительные изменения люди, живущие в восточной части Украины (17%), в южной – 14%, в центральной – 12%, на западе – 9%.

Инфографика: КМИС

КМИС также выяснил, как варьируется мнение по этому вопросу у доверяющих президенту Владимиру Зеленскому украинцев и тех, кто ему не доверяет. Приверженные Зеленскому опрошенные считают, что после кадровых перестановок в правительстве станет лучше, таких 19% (64% считают, что изменений не произойдет). В то же время, среди тех, кто не доверяет президенту, так считают всего 3% (88% думают, что изменений не будет).

Опрос проводил КМИС по собственной инициативе с 20 по 27 сентября 2024 года. Опрошено по телефону 1001 украинца старше 18 лет на всех территориях, кроме временно оккупированных. Статистическая погрешность выборки не превышала 4,1% для показателей, близких к 50%; 3,5% – для показателей, близких к 25%; 2,5% – для показателей, близких к 10%; 1,8% – для показателей, близких к 5%.

Инфографика: КМИС

В сентябре КМИС спросил украинцев, переехали бы они жить в США или любую страну Европы, если бы им предоставили гражданство. 79% опрошенных заявили, что, несмотря ни на что, остались бы в Украине.

Около 50% украинцев считают, что Запад продолжает помогать Украине и настаивать на справедливом для нее мире, свидетельствуют результаты октябрьского опроса КМИС.