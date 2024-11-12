КМІС: Українці, які не довіряють Зеленському, найбільше готові на територіальні поступки

Найвищий рівень готовності до поступок спостерігається серед тих, хто не довіряє президенту і вважає, що Захід тисне на Україну

Фото: Суспільне

За час повномасштабної війни побільшало українців, які готові піти на територіальні поступки з різних причин – чи то недовіра до президента Володимира Зеленського та Заходу, чи то переконання, що Росія ще має значний запас ресурсів. Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

З травня 2022 року до травня 2023 року ситуація залишалася відносно стабільною: лише 8-10% опитаних були готові на територіальні поступки, тоді як більшість (82-87%) твердо відкидали таку можливість.

Після травня 2023 року частка тих, хто схильний до компромісів щодо територій, почала зростати: до кінця 2023 року цей показник піднявся до 19%, у лютому 2024 року — до 26%, а у травні 2024 року — до 32%. Від травня до початку жовтня 2024 року ситуація залишалася незмінною — 32% опитаних готові до територіальних поступок.

Відповідно, частка респондентів, які виступають проти будь-яких поступок, знижувалася до травня 2024 року і досягла 55%. Станом на початок жовтня 2024 року, попри труднощі, більшість українців (58%) все ще проти будь-яких територіальних поступок, що фактично не відрізняється від даних травня з урахуванням статистичної похибки.

Інфографіка: КМІС

Найбільше схильні до територіальних поступок у жовтні 2024-го українці, які живуть у східній частині країни – 40%. Потім іде південна частина – 33%, після – захід (32%), і центр (31%).

Інфографіка: КМІС

Ті, хто вважає, що ресурси Росії майже безмежні, частіше готові до територіальних поступок (48%), хоча 44% з них все одно проти. Натомість серед тих, хто бачить обмеження ресурсів РФ, лише 18% готові поступитися територіями, тоді як 72% виступають категорично проти.

Готовність терпіти війну також впливає на ставлення до поступок: серед тих, хто готовий терпіти лише кілька місяців, 59% погоджуються на поступки. Якщо готові терпіти рік — 43%, а якщо скільки треба — лише 21%. Водночас частка категорично проти зростає з 34% до 69%.

Інші фактори — це згуртованість суспільства та відчуття підтримки Заходу. Найвищий рівень готовності до поступок спостерігається серед тих, хто не довіряє президенту і вважає, що Захід тисне на Україну (56%). У групах із "змішаними" поглядами готовність до поступок знижується. Найменше готові поступатися ті, хто довіряє і президенту, і Заходу — серед них 69% проти поступок.

Інфографіка: КМІС

Опитування проводив КМІС із власної ініціативи з 20 вересня до 3 жовтня 2024 року. Опитано телефоном 2004 українців старше за 18 років на всіх територіях, окрім тимчасово окупованих. Статистична похибка вибірки не перевищувала 2,9% для показників, близьких до 50%; 2,5% – для показників, близьких до 25%; 1,7% – для показників, близьких до 10%; 1,3% – для показників, близьких до 5%.

З лютого до жовтня 2024 року кількість українців, які готові терпіти російсько-українську війну "стільки, скільки буде потрібно", зменшилася. Водночас, як з'ясував КМІС, 63% все одно готові до тривалого конфлікту.