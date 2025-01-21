Сенат утвердил Марко Рубио в должности главы Госдепа США

После инаугурации Трампа состоялось голосование в Сенате за нового госсекретаря

Марко Рубио (фото - EPA)

Сенат США проголосовал за утверждение Марко Рубио в должности государственного секретаря. Об этом сообщает CNN.

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Голосование состоялось через несколько часов после того, как Трамп принял присягу.

Кандидатуру поддержали все законодатели верхней палаты, ни один сенатор не проголосовал против назначения.

Номинация Рубио на должность госсекретаря получила сильную поддержку со стороны демократов в Сенате, и многие назвали коллегу высококвалифицированным для этой роли.

"За последние годы Рубио превратился из противника Трампа в союзника, что дало поразительный политический поворот. Теперь он будет играть ключевую роль высокопоставленного чиновника в новой администрации Трампа", – сказано в сообщении.

Рубио заменит на этом посту Энтони Блинкена.

20 января состоялась инаугурация 47-го президента США. Трамп анонсировал подписание "исторических" указов. В частности, он установит режим чрезвычайной ситуации на южной границе США. Также Трамп намерен признать международные картели террористическими организациями.

Он также пообещал создать в стране "самую сильную армию" и "завершить старые и не начинать новые войны в мире". В то же время о российско-украинской войне прямо не упомянул.

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