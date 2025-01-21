Сенат затвердив Марко Рубіо на посаді очільника Держдепу США

Після інавгурації Трампа відбулось голосування в Сенаті за нового держсекретаря

Марко Рубіо (Фото: ЕРА)

Сенат США проголосував за затвердження Марко Рубіо на посаді державного секретаря. Про це повідомляє CNN.

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Голосування відбулося через кілька годин після того, як Трамп склав присягу.

Кандидатуру підтримали всі законодавці верхньої палати, жоден сенатор не проголосував проти призначення.

Номінація Рубіо на посаду держсекретаря отримала сильну підтримку з боку демократів у Сенаті, і багато хто назвав колегу висококваліфікованим для цієї ролі.

"За останні роки Рубіо перетворився з супротивника Трампа на союзника, що дало вражаючий політичний поворот. Тепер він відіграватиме ключову роль високопоставленого чиновника в новій адміністрації Трампа", – йдеться у повідомленні.

Рубіо замінить на цій посаді Ентоні Блінкена.

20 січня 2025 року відбулась інавгурація 47-го президента США. Трамп анонсував підписання "історичних" указів. Зокрема, він встановить режим надзвичайної ситуації на південному кордоні США. Також Трамп має намір визнати міжнародні картелі терористичними організаціями.

Він також пообіцяв створити у країні "найсильнішу армію" і "завершити старі й не починати нові війни у світі". Водночас про російсько-українську війну прямо не згадав.

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