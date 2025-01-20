Війна Росії проти України не завершиться ні завтра, ні післязавтра – Макрон

Еммануель Макрон (Фото: ЕРА/Ali Haider)

Президент Франції Емманюель Макрон висловив думку, що війна Росії проти України не завершиться ні завтра, ні найближчим часом. Тому, за його словами, необхідно забезпечити підтримку Києва, щоб Україна змогла вистояти й вести майбутні переговори з сильнішої позиції, пише Le Monde.

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Макрон підкреслив, що після завершення бойових дій важливо надати Україні гарантії безпеки, які унеможливлять "повернення війни на її територію".

"Давайте не будемо вводити себе в оману, конфлікт в Україні не закінчиться завтра або післязавтра. Виклик сьогодні полягає в тому, щоб дати Україні можливість вистояти і вступити в будь-які майбутні переговори з позиції сили. Виклик завтра, коли бойові дії припиняться, полягатиме в тому, щоб дати Україні гарантії проти будь-якого повернення до війни на її території, а також гарантії нашої власної безпеки", — заявив французький лідер.

Макрон також акцентував на необхідності зміцнення європейської оборони. Він закликав до розширення спільних оборонних програм і підтримки європейських проєктів.

Крім того, він зазначив, що мир і безпека на континенті можливі лише за активної участі європейців та переговорів між ними.