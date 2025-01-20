Война России против Украины не завершится ни завтра, ни послезавтра - Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон выразил мнение, что война России против Украины не завершится ни завтра, ни в ближайшее время. Поэтому, по его словам, необходимо обеспечить поддержку Киева, чтобы Украина смогла выстоять и вести будущие переговоры с более сильной позиции, пишет Le Monde.
Макрон подчеркнул, что после завершения боевых действий важно предоставить Украине гарантии безопасности, которые сделают невозможным "возвращение войны на ее территорию".
"Давайте не будем вводить себя в заблуждение, конфликт в Украине не закончится завтра или послезавтра. Вызов сегодня заключается в том, чтобы дать Украине возможность выстоять и вступить в любые будущие переговоры с позиции силы. Вызов завтра, когда боевые действия прекратятся, будет заключаться в том, чтобы дать Украине гарантии против любого возвращения к войне на ее территории, а также гарантии нашей собственной безопасности", – заявил французский лидер.
Макрон также акцентировал на необходимости укрепления европейской обороны. Он призвал к расширению совместных оборонных программ и поддержке европейских проектов.
Кроме того, он отметил, что мир и безопасность на континенте возможны только при активном участии европейцев и переговоров между ними.
- 9 декабря 2024 года президент Зеленский заявил, что может подумать над предложением французского лидера Макрона о размещении иностранных войск на территории Украины, пока не присоединится к НАТО.
- 12 декабря Макрон и польский премьер Туск встретились, но польский премьер назвал "спекуляциями" обсуждение отправки союзнических войск в Украину после войны. Он добавил, что решение такого характера польские власти будут принимать в Варшаве и страна пока "не имеет планов по таким действиям".