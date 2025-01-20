Война России против Украины не завершится ни завтра, ни послезавтра - Макрон

Эммануэль Макрон (Фото: ЕРА/Ali Haider)

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил мнение, что война России против Украины не завершится ни завтра, ни в ближайшее время. Поэтому, по его словам, необходимо обеспечить поддержку Киева, чтобы Украина смогла выстоять и вести будущие переговоры с более сильной позиции, пишет Le Monde.

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Макрон подчеркнул, что после завершения боевых действий важно предоставить Украине гарантии безопасности, которые сделают невозможным "возвращение войны на ее территорию".

"Давайте не будем вводить себя в заблуждение, конфликт в Украине не закончится завтра или послезавтра. Вызов сегодня заключается в том, чтобы дать Украине возможность выстоять и вступить в любые будущие переговоры с позиции силы. Вызов завтра, когда боевые действия прекратятся, будет заключаться в том, чтобы дать Украине гарантии против любого возвращения к войне на ее территории, а также гарантии нашей собственной безопасности", – заявил французский лидер.

Макрон также акцентировал на необходимости укрепления европейской обороны. Он призвал к расширению совместных оборонных программ и поддержке европейских проектов.

Кроме того, он отметил, что мир и безопасность на континенте возможны только при активном участии европейцев и переговоров между ними.