Рубіо заявив, що і Україна, і РФ повинні будуть чимось поступитись для завершення війни

Марко Рубіо (Фото: ЕРА)

Марко Рубіо заявив, що не може окреслити часові рамки для припинення війни Росії проти України, але вважає, що кожна сторона повинна буде чимось поступитися. Про це він сказав журналістам після затвердження Сенатом на посаду державного секретаря США, передає CNN.

Такі поступки він назвав "природною частинною вирішення проблеми". Водночас він назвав Росію агресором.

"Ми хочемо, щоб війна закінчилася. Це цілком зрозуміло. Ви бачили, про президента говорили, він хоче бути президентом, який сприяє миру та припиняє конфлікти… Це складні речі. Я не можу встановити часові рамки… Коли ви припиняєте конфлікт між двома сторонами, жодна з яких не може досягти своїх максимальних цілей, кожній стороні доведеться поступитися чимось", – сказав він.

Однак Рубіо не став говорити, якою саме буде поступка з боку України.

"Ми не будемо забігати наперед, говорячи про переговори і про те, що ці переговори на такому рівні, з такими ставками, найкраще проводити дипломатичним шляхом, а не на публічних форумах", – вважає він.

Відповідаючи на запитання, як скоро може бути досягнуто припинення вогню, Рубіо сказав, що це буде головним пріоритетом Трампа, "тому це буде майже негайно".

"Фактично, дещо з цього вже почалося. Можна сподіватися, що деякі основи вже закладено, але це буде складно. Я маю на увазі, що це складний і кривавий конфлікт, і йому потрібно покласти край", – сказав він.

Раніше Рубіо повторив позицію Трампа, заявивши, що "конфлікт зайшов у глухий кут" і треба його вирішувати.

15 січня Рубіо вже казав, що для завершення російсько-української війни обидві країни – Росія та Україна – повинні бути готові йти на поступки.

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