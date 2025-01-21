"Росія має великі проблеми". Трамп вперше висловився про повномасштабну війну як президент США

47-й президент США наголосив, що російський диктатор Путін руйнує свою країну, продовжуючи війну

Дональд Трамп (Фото:CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH/EPA)

47-й президент США Дональд Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський готовий до домовленості для завершення війни, і висловив сподівання, що диктатор РФ Володимир Путін теж піде на угоду. Про це він сказав журналістам, прибувши до Білого дому після інавгурації, передає Голос Америки.

Відповідаючи на запитання медіа щодо російсько-української війни, президент США заявив, що "Зеленський хоче укласти домовленість".

Він висловив сподівання, що Путін також готовий до цього, тому що "він руйнує Росію, не укладаючи угоду".

"Гадаю, Росія має великі проблеми. Подивіться лише на інфляцію в Росії... Я б сподівався, що він хоче укласти угоду", – сказав Трамп.

Коментуючи тему санкцій проти Росії, Трамп заявив, що він надає перевагу митам над санкціями.

Президент США також вказав на значні втрати серед російських та українських військових.

Він наголосив, що США надають більшу допомогу Україні, ніж інші країни НАТО.

"НАТО має платити більше. НАТО має платити 5%", – сказав Трамп, повторивши свою вимогу до країн-членів Альянсу збільшити витрати на оборону до 5% ВВП.

Стільки на оборону не витрачає зараз жодна країна НАТО, включно зі США.

Затверджений Сенатом держсекретар США Марко Рубіо теж відповів на запитання щодо російсько-української війни. Він знову висловив переконання, що обом сторонам доведеться чимось поступитись. А строки завершення війни прогнозувати не став.

20 січня 2025 року відбулась інавгурація 47-го президента США. Трамп анонсував підписання "історичних" указів. Зокрема, він встановить режим надзвичайної ситуації на південному кордоні США. Також Трамп має намір визнати міжнародні картелі терористичними організаціями.

Він також пообіцяв створити у країні "найсильнішу армію" і "завершити старі й не починати нові війни у світі". Водночас про російсько-українську війну прямо не згадав.

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