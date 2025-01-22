Зеленский: Пусть хоть все союзники объединятся, все равно не признаем оккупацию земель

Президент подчеркнул, что в то же время нужно делать все возможное для того, чтобы завершилась горячая стадия российско-украинской войны

Владимир Зеленский (Фото: Валентина Полищук / LIGA.net)

Президент Владимир Зеленский заверил, что Украина юридически не признает захваченные Россией земли, однако сейчас нужно делать все для окончания горячей стадии войны. Об этом он сказал на встрече с представителями Международного медиасовета.

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Зеленского спросили, будет ли приемлемо для Украины, если в рамках предстоящего соглашения о перемирии "дать" российскому диктатору Владимиру Путину то, что он захватил на востоке.

Он ответил, что не очень верит в то, что у Путина сейчас вообще какое-то видение выхода из войны при условии, что Украина остается сильным и независимым государством.

"Юридически мы не признаем – кто бы что ни хотел, пусть хоть все союзники мира объединятся, – мы все равно не признаем оккупированные территории. Это невозможно. Те или иные территории, пока мы туда не вернемся, они для нас всегда будут оккупированы Россией ", – сказал президент.

Он подчеркнул, что "прощений не будет", как и юридического признания, однако нужно делать все, чтобы закончить горячую стадию войны.

Также, по словам Зеленского, украинцы не смогут просто заново жить, не будучи уверенными, что завтра снова не придет враг. Люди не смогут вернуть детей из-за границы, военные не смогут выйти из окопов, инвестор не придет, зная, что у Украины нет 100% гарантий безопасности.

По словам Зеленского, Трамп заверил его, что будет делать все для завершения войны в 2025 году.

21 января Трамп сказал, что не исключает новых санкций против РФ и дополнительного оружия для ВСУ, если Путин не пойдет на переговоры.

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